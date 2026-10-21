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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشميع وغلق 3 منشآت غذائية مخالفة في الإسماعيلية

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بحملة تفتيشية مشتركة مكثفة على بعض المنشآت الغذائية والمجازر، بالتعاون مع حي ثان مدينة الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن، تشميع وغلق ٣ منشآت غذائية لوجود خطر داهم بها ووجود تدني شديد في اشتراطات سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية مواصلة جولاتها التفتيشية على مدار الساعة لردع أي تجاوزات وتعقب الأغذية غير الصالحة من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك، مشددة على عدم التهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين.

للإبلاغ عن أي شكوى غذائية برجاء التواصل بالأرقام التالية: 
واتساب الهيئة: 01555771100 
الاتصال الهاتفي: 01555771100

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