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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب

لميس جابر ويحي الفخرانى
لميس جابر ويحي الفخرانى
علي مكي

قالت الكاتبة لميس جابر إنها شاركت في التظاهرات التي خرجت ضد جماعة الإخوان، وتحديدا يوم 3 يوليو 2013 .

وتابعت جابر خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج مساء دى إم سى على قناة دى إم سى: “الإخوان نفذوا مذبحتي رفح الأولى والثانية، لإقصاء المشير طنطاوي من منصبه، وكان هذا الأمر واضح وجلي، وفقدت مصر 16 شابا في نهاية فترة تجنيدهم، وقتلوهم وقت الإفطار”.

وأضافت جابر: "أنا ويحيى الفخراني وسامح سيف اليزل، كنا في خيمة بالقرب من نادي الرماية، وقلت لسامح سيف اليزل، أنا في قوائم الإرهاب وقال لي وأنا أيضا في نفس القائمة".

وتابعت: "جنازة شهداء مذبحة رفح الأولى، شهدت لأول مرة الهتاف الشهير، يسقط يسقط حكم المرشد".

وأوضحت جابر قائلة: "أنا كان لدي يقين، أن أبقى في مصر، لا أسافر للخارج، فإن لا قدر الله غرقت، أغرق معها".

وأردفت جابر: "الناس في الشارع لا يتماشون مع هذا الفكر على الإطلاق، وشعرت أن تلك الموجة كانت على السطح فقط، وأن هؤلاء لم يتجذروا".

لميس جابر أسامة كمال 3 يوليو جماعة الاخوان الأرهابية

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