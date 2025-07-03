باحث: حسن البنا وسيد قطب ثوريان.. والإخوان ليسوا كيانا سياسيا

قال عمرو فاروق الباحث المتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي إن الإخوان كتنظيم أو جماعة لا يتم تصنيفها ككيان سياسي، لافتا إلى أن هناك عددا من المعالم والضوابط للكيانات السياسية.

وأضاف خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامي حسام الدين حسين إلى أن جماعة الإخوان ليس لديها الضوابط التي يمكن من خلالها إطلاق اسم كيان سياسي عليها.

هدف الإخوان

وأشار إلى أن هدف الإخوان طوال الوقت الدخول والسيطرة على الدولة وعينه على رأس السلطة، فضلا عن توظيف السياسة لخدمة مشروعه، لافتا إلى أن حسن البنا وسيد قطب ليسوا علماء، بل أشخاص لديهم إطار ثوري، واصفهم بقوله: «دول ثوريين وليسوا إصلاحيين».

وأكد على أن الإصلاحي لديه رؤية في التعامل مع قضايا المجتمع من خلال المشاركة وليس المغالبة، وأن من لديه إطار ثوري يسعى إلى هدم الموجود ليبدأ البناء من جديد مع ما يترأى مع تفكيره وعقيدته وآرائه، وفرض رؤيته على المجتمع.