لضرب الاستقرار.. جمال شقرة: جماعة الإخوان دائما ما تستعين بالقوى الخارجية ضد الدولة

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن جماعة الإخوان خرجت بشائعات عن الزعيم جمال عبد الناصر، وهو ما ظهر بالاستعانة بالقوى الخارجية لضرب استقرار الدولة، وهو ما تقوم به جماعة الإخوان حتى الأن.

وقال جمال شقرة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لم يكن لدي خوف من جماعة الإخوان بعد 25 يناير 2011، حتى أنه قمت بتحديتهم بعد احتفالات أكتوبر، لأن الجماع الإرهابية احتفلت بانتصارات أكتوبر بوجود قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقامت بالعمل على وجود احتفالات داخل الجامعة بوجود موسيقى عسكرية.

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن النشاط الإخواني والانفعالات والتجاوزات اللفظية والسلوكية على منصات التواصل بتزيد كل ما اقتربت ذكرى 30 يونيو، كأنهم بيتكلموا كالمجانين في الفضاء الإلكتروني.