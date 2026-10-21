سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب إيران

أفادت ‌وسائل إعلام إيرانية ​اليوم ​الأربعاء بسماع ⁠دوي ​انفجارات في ​مدينة سيريك بجنوب ​إيران، ​مضيفة أن طبيعة ‌هذه ⁠الانفجارات ومصدرها مجهولان.

الحرب الإيرانية

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لمنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع مع الولايات المتحدة، شريطة أن تقدم واشنطن أدلة قوية على امتلاكها رغبة حقيقية في بناء الثقة والتوصل إلى حل عادل ومستدام.

وقال عراقجي، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الأربعاء ، إن إيران لا تزال مستعدة للحل الدبلوماسي، رغم ما وصفه بانعدام الثقة في نوايا الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الصراع بصورة دائمة.