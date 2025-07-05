وائل القباني: أحمد حمدي صدمني وطالبت إدارة الزمالك بعرضه للبيع

انتقد وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك تصرفات أحمد حمدي لاعب الفريق، مؤكدا أنه طالب الإدارة بعرضه للبيع.

وقال القباني في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "لا أعرف لماذا كتب أحمد حمدي "حسبي الله ونعم الوكيل"، وتفاجأت بمكالمة من الدكتور محمد أسامة بيقولي حمدي بيسأل على فلوسه.. قولتله الفلوس موجودة".

وذكر: "أخبرت أحمد حمدي أني وضعت شيك بالمبلغ المطلوب له وللمثلوثي، والأخير شكرني، وأرسلت للدكتور محمد أسامة صورة الشيك بالمبلغ.. 121 ألف، وكنا ننتظر الموعد المحدد للتذكرة، ومن الممكن أن يكون موعد صرف الشيك تأخر".

وأكمل: "أرسلت له صورة الشيك الشيك، فكان رده صادم وقال لي أعمل بيه ايه؟.. وهذا ما ضايقني، وقالي أنا لما أرجع هرد الفلوس ومش عايز الفلوس القديمة، وقفلت معاه".

وأضاف: "لم أكن أنا من وقعت عليه العقوبة لأنني كنت خارج النادي في تلك الفترة، والنادي أبلغني أن أقول له "إنه متحول للتحقيق".

واختتم: "طلبت من هشام نصر نائب رئيس النادي بضرورة عرض أحمد حمدي للبيع بعد تصرفه، وبعد ما كلمته نزل تويته تانية.. يا حبيبي إحنا كلمناك ليه بتعمل كده؟".