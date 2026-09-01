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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تواصل تدريبات معلمي 2 بكالوريا بالمحافظات

تدريبات معلمي 2 بكالوريا
تدريبات معلمي 2 بكالوريا
ياسمين بدوي

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ تدريبات مكثفة في الميدان تستهدف جميع معلمي الصف الثاني بالبكالوريا المصرية في مختلف المواد الدراسية، من خلال منظومة تدريبية تقوم على نقل الخبرات والمعارف بين الزملاء والأقران، بما يسهم في ترسيخ مجتمع الممارسة المهنية داخل المدارس المصرية.

ويأتي البرنامج في إطار توجه الوزارة نحو إحداث تغيير نوعي في الممارسات التعليمية داخل الفصل، والانتقال إلى أساليب تدريس تركز على التعلم الاستكشافي والاستقصاء وتنمية مهارات التفكير، وتعزيز مشاركة الطالب وفاعليته في عملية التعلم، بما يجعل الحصة الدراسية أكثر فائدة وإثراءً، ويسهم في تعزيز السمات والمهارات المستهدفة لدى المتعلم في نظام البكالوريا المصرية.

وتعتمد التدريبات على مواد تدريبية محددة وعملية تساعد المعلمين على فهم المناهج الدراسية بصورة أعمق، وتقدم نماذج واستراتيجيات واضحة لكيفية شرح محتوى الكتاب المدرسي، وتوظيف أنشطة التعلم، وإدارة الفصل، وتحويل الحصة الدراسية إلى مساحة للتفكير والاستكشاف والمشاركة، بما يتسق مع فلسفة البكالوريا المصرية.

وفي هذا الإطار، يواصل موجهو المواد الدراسية وسفراء التطوير في مختلف المحافظات ومديريات وإدارات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية نقل المعرفة والتدريب في الميدان.

ويشارك في تنفيذ هذه المنظومة سفراء التطوير، الذين تم تدريبهم على عدة مراحل، من موجهي جميع المواد الدراسية، إلى جانب كوكبة من مئات المدرسين المتميزين من مختلف محافظات الجمهورية وفي مختلف المواد الدراسية، ممن تم إعدادهم وتدريبهم للقيام بدور محوري في نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى زملائهم وأقرانهم، بما يضمن وصول التدريب إلى المعلمين في مواقع عملهم، وربط التدريب بالممارسة الفعلية داخل الفصل.

ويتولى سفراء التطوير تدريب زملائهم على كيفية تقديم محتوى الكتاب الدراسي، وتطبيق الاستراتيجيات التدريسية المقترحة، وتصميم أنشطة التعلم، وإدارة الفصل بصورة فعالة، بما يساعد المعلم على تحقيق السمات والمهارات المستهدفة لدى طلاب البكالوريا المصرية، ويعزز قدرته على توظيف محتوى المنهج بصورة عملية داخل الفصل.

وتعكس هذه المنظومة فلسفة جديدة في التطوير المهني للمعلمين تقوم على مبدأ «من معلم إلى معلم»، بحيث لا يقتصر التدريب على تلقي المعرفة والمعلومات، وإنما يتحول المعلمون والموجهون أنفسهم إلى شركاء في نقلها وتطويرها وتطبيقها، بما يسهم في بناء مجتمع مهني مستدام قائم على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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