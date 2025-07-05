وائل القباني: الرمادي طلب من زيزو لعب نهائي كأس مصر.. ووافق بشرط

أكد وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك إلى أن أيمن الرمادي، كان يريد مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز ولكنني رفضت بشكل قاطع.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أيمن الرمادي كان يريد مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز ولكني رفضت".

وتابع: "الرمادي أبلغ المجلس بهذا الأمر، وتحدثوا معي بشأن ذلك، ولكني رفضت هذا القرار بشكل قاطع".

وأكمل: "الرمادي تواصل مع زيزو للعب نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، واللاعب قال أنا موافق ألعب بس توفرولي الأمان، وبيني وبينك هو كان بيقول كده وخلاص".

واختتم: "علاقتي مع أيمن الرمادي لم تكن الأفضل، والمدرب كان يريد أن يجتمع مع اللاعبين بمفردهم، وهذا الأمر أحزن الجهاز الفني والمتواجدين في النادي، وأيمن عبد العزيز رفض التواجد في المحاضرة الفنية لأن ما حدث من الرمادي كان تخوين لنجوم الزمالك".