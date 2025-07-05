وائل القباني: وزعت 15 مليون جنيه على لاعبي الزمالك باستثناء الثلاثي

أكد وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك إلى أن المجلس نجح في توفير 15 مليون جنيه قبل مباراة نهائي كأس مصر وأخبره بتوزيع هذا المبلغ على اللاعبين بشكل متساوي.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: مجلس الزمالك أوجد 15 مليون جنيه وقالوا لي وزعها زي ما أنت عايز".

وتابع: "وضعت مرتبات الجهاز في الأول، وشهرين بدل سكن للاعبين المغتربين، وعامل المهمات ميلا لم يحصل على مكافأة الكأس له وللعمال".

وأكمل: "إضافة إلى تكاليف سفر حمدي والمثلوثي، وتبقى 12 مليون قمت بتوزيعهم على اللاعيبة كعقود، ولم أمنح الثلاثي محمود الونش و وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة أي مبلغ".

وأضاف: "مدير الكرة لم يمنح فلوس لـ 3 أساسي هيلعبوا كأس مصر، شحاتة وعبدالله والونش، لأن البعض منهم وصلهم فوق الـ 75% من عقودهم، والباقي أقل من ذلك، وتحدثت مع شحاتة وقالي معاك يا كابتن وكذلك الونش، والسعيد لم يأتي للحديث، فهو محترم".

واختتم القباني حديثه قائلا: "الونش كان حاصل على 51% من عقده، وقلت له إنك لسه مجدد وحصلت على مبلغ محترم وهو احترم ذلك".