ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس

ينظم قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة علمية متميزة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سامية جمعة علي، القائم بأعمال رئيس القسم.

وتستضيف الندوة الصحفية ڤرناس حفظي حسانين محمد، إحدى الخريجات المتميزات من القسم، والتي تعمل حاليا بموقع "صدى البلد"، في إطار دعم التواصل بين الخريجين والطلاب ونقل الخبرات العملية.

وتهدف الندوة إلى إتاحة الفرصة لطلاب القسم للتحاور مع نموذج ناجح من خريجيه، بما يسهم في تكوين رؤية عملية عن سوق العمل، إلى جانب تعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، خاصة في المجال الصحفي.

كما تسلط الندوة الضوء على أهمية نقل الخبرات المهنية لطلاب قسم اللغة العبرية وآدابها، بما يدعم تأهيلهم لسوق العمل.

ومن المقرر أن تُعقد الندوة يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المؤتمرات (2) بكلية الآداب جامعة عين شمس.