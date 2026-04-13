الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الاحتفال بانتها دورة تعايش طلبة جامعة عين شمس داخل الأكاديمية.

بدأت المراسم بعرض الموقف التدريبى للطلبة ، وعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل الإعداد والتنفيذ للدورة.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة أشار خلالها إلى الدور الهام الذى قامت به الأكاديمية العسكرية المصرية فى تنمية الوعى والمعرفة الوطنية لديهم.

وقدم الأستاذ الدكتور محمـد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تنفيذ تلك الدورات التى تعزز قيم الولاء والإنتماء لدى أبناء شعب مصر العظيم.

وأشار اللواء أح محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية في كلمته إلى أن الأكاديمية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة من شباب مصر الواعد القادر على خدمة الوطن فى مختلف المجالات.

وأكد اللواء أح إيهاب الفيومى مساعد وزير الدفاع على أن الهدف الأساسى من تلك الدورات هو ترسيخ وتدعيم روح التعاون والتأخى بين طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية وتعريفهم بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة وتنمية الوعى القومي لدى الأجيال القادمة ، وأُختتمت مراسم الإحتفال بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورة.

حضر الإحتفال عدد من قادة وضباط الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى جامعة عين شمس.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ دورات دمج وتعايش بين طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية.