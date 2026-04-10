نائب رئيس جامعة عين شمس لخدمة المجتمع وعميد الطب يفتتحان المؤتمر السنوي الـ 46 للكلية

افتتحت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، فعاليات المؤتمر الطبي السنوي السادس والأربعين لكلية طب عين شمس بعنوان "Eco-Conscious Care: Sustainable Health"

بحضور الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء و الأستاذ الدكتور شريف فاروق أمين عام المؤتمر، والسادة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، ونخبة من الكوادر الطبية المهتمة بتطوير المنظومة الصحية ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الطب المستدام، مما أضفى على المؤتمر طابعاً من الزخم العلمي والفكري المتميز.

في كلمتها خلال الافتتاح أعربت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فخرها بهذا الحراك العلمي الكبير، حيث أكدت أن ما لمسته من مجهود وتأثير قوي تقوم به كلية الطب ومستشفياتها في ملف الصحة العامة يتجاوز كونه عملاً طبياً تقليدياً؛ فحجم الخدمات المقدمة يساهم بشكل جذري في تحسين الصحة العامة في مصر، كما يتوجه المؤتمر نحو مناقشة قضايا الاستدامة والمخلفات الطبية وكيفية جعل أساليب العلاج أداة لحماية البيئة، وهو ما يعد نقلة نوعية كبرى تليق بمكانة جامعة عين شمس.

​من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الكلية تضع نصب أعينها مواجهة التحديات المناخية كضرورة وجودية، مصرحاً بأن نسخة هذا العام تتميز بزخم أكاديمي استثنائي بمشاركة كافة أقسام الكلية الـ38، واستضافة 33 متحدثاً دولياً، كما نجحت الكلية في الحصول على 64 نقطة اعتماد أوروبية للتعليم الطبي المستمر، مشدداً على أن الهدف هو بناء طبيب متكامل يعالج المريض ويحمي البيئة في آن واحد، وترسيخ مكانة الكلية كقوة دافعة نحو منظومة صحية أكثر استدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة.

​وعلى صعيد التحول الرقمي، أوضحت الأستاذة الدكتورة هالة السويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاستدامة أصبحت خطة استراتيجية شاملة للكلية، قائلة إن طب عين شمس كانت سباقة في رقمنة الامتحانات، وهو ما وفر نحو مليون جنيه سنوياً من تكلفة الأوراق والأحبار، بالإضافة إلى التوسع في خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) والذكاء الاصطناعي، كما أشارت إلى أن طب عين شمس تغطي معظم محافظات مصر عبر القوافل الطبية والتوعية الصحية، لضمان وصول الخدمة لكل المحتاجين كجزء أصيل من مفهوم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

​وفي كلمته، سلط الأستاذ الدكتور شريف فاروق، أمين عام المؤتمر، الضوء على حجم الفعاليات، حيث أشار إلى أن المؤتمر ينظم 121 جلسة علمية يشارك في إدارتها 810 من المحاضرين، مؤكداً أن شعار المؤتمر يعكس الالتزام ببناء "مستشفيات خضراء" تعتمد تدوير النفايات وترشيد الطاقة، مشيداً بروح التعاون بين الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية لتقديم محتوى علمي عالمي يليق باسم جامعة عين شمس.

يذكر أن ​المؤتمر يشكل منصة علمية رائدة تجمع نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين لصياغة رؤية جديدة لمنظومة صحية توازن بين جودة الرعاية الطبية والبعد البيئي، مع التركيز على تقنيات تقليل الأثر البيئي للقطاع الصحي وتبني نماذج مستدامة تضمن سلامة الإنسان والكوكب معاً كهدفين متلازمين، وذلك في إطار التوجه العالمي المتسارع نحو تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.