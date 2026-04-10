جامعة عين شمس تهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بخالص تهانيهم القلبية إلى الدكتورة ياسمين فؤاد لصدور قرار تعيينها في منصب أممي رفيع المستوى، وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

يعد المنصب الجديد، تتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء، ويجسد الثقة الدولية الكبيرة في كفاءة سيادتها وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية.

كما يعكس الدور الريادي للدولة المصرية في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة.

وتفخر جامعة عين شمس بكون الدكتورة ياسمين فؤاد إحدى خريجيها، حيث حصلت على درجة ماجستير العلوم البيئية من "كلية الدراسات والبحوث البيئية" بالجامعة. وقد ركزت دراستها المتميزة على:"دور المساعدة الإنمائية في الحد من الفقر وحماية البيئة.. دراسة حالة عن مشاريع التنمية في المنطقة الحضرية في مصر". متمنين دوام التوفيق والسداد في مهامها الدولية الجديدة لخدمة قضايا البيئة والمناخ عالمياً.