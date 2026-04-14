الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

يدخل النادي الأهلي مواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وسط تحديات كبيرة تضرب صفوف المارد الأحمر قبل واحدة من أهم مباريات الموسم، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق التتويج باللقب.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الثامنة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الحسم.

ويحمل اللقاء، طابعًا تنافسيًا كبيرًا، خاصة في ظل تقارب الفريقين في جدول الترتيب، حيث يمتلك كل منهما 44 نقطة، مع صراع مباشر على القمة مع الزمالك.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة قبل هذه القمة، إذ يفقد خدمات عدد من لاعبيه الأساسيين، في مقدمتهم حسين الشحات بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي الذي يستمر غيابه تنفيذًا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات.

كما يغيب كريم فؤاد بداعي الإصابة، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق على المستوى الدفاعي.

ولا تتوقف الغيابات عند هذا الحد، حيث تشير تقارير إلى ابتعاد بعض العناصر الأخرى عن حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، ومنها المهاجم ويلسين كامويش.

وأصبح توروب، مطالبًا بإيجاد حلول سريعة لتعويض هذه الغيابات قبل المواجهة المرتقبة.

وتزداد أهمية المباراة كونها مواجهة مباشرة بين فريقين من أبرز المرشحين لحصد لقب الدوري هذا الموسم، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة نتائجه القوية ومطاردة الصدارة، بينما يطمح الأهلي لتجاوز كبوة الغيابات وتحقيق فوز يعيده بقوة إلى المنافسة.

من الناحية الفنية، من المتوقع أن يعتمد الأهلي على عناصره البديلة في خط الوسط والهجوم لتعويض غياب الشحات، مع إمكانية الدفع ببعض اللاعبين الشباب أو تغيير طريقة اللعب لتناسب المتاح من العناصر.

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء بكامل قوته تقريبًا، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل انطلاق المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 46 نقطة من مباراة في المرحلة النهائية.

2- بيراميدز 44 نقطة من مباراة في المرحلة النهائية.

3- الأهلي 44 نقطة من مباراتين.

4- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة من مباراتين.

5- إنبي 34 نقطة من مباراتين.

6- المصري البورسعيدي 33 نقطة من مباراتين.

7- سموحة 31 نقطة من مباراتين.