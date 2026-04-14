رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

يدخل النادي الأهلي مواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وسط تحديات كبيرة تضرب صفوف المارد الأحمر قبل واحدة من أهم مباريات الموسم، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق التتويج باللقب.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الثامنة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الحسم.

ويحمل اللقاء، طابعًا تنافسيًا كبيرًا، خاصة في ظل تقارب الفريقين في جدول الترتيب، حيث يمتلك كل منهما 44 نقطة، مع صراع مباشر على القمة مع الزمالك. 

غيابات الأهلي أمام بيراميدز 

يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة قبل هذه القمة، إذ يفقد خدمات عدد من لاعبيه الأساسيين، في مقدمتهم حسين الشحات بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي الذي يستمر غيابه تنفيذًا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات. 

كما يغيب كريم فؤاد بداعي الإصابة، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق على المستوى الدفاعي. 

ولا تتوقف الغيابات عند هذا الحد، حيث تشير تقارير إلى ابتعاد بعض العناصر الأخرى عن حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، ومنها المهاجم ويلسين كامويش.

وأصبح توروب، مطالبًا بإيجاد حلول سريعة لتعويض هذه الغيابات قبل المواجهة المرتقبة. 

وتزداد أهمية المباراة كونها مواجهة مباشرة بين فريقين من أبرز المرشحين لحصد لقب الدوري هذا الموسم، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة نتائجه القوية ومطاردة الصدارة، بينما يطمح الأهلي لتجاوز كبوة الغيابات وتحقيق فوز يعيده بقوة إلى المنافسة.

من الناحية الفنية، من المتوقع أن يعتمد الأهلي على عناصره البديلة في خط الوسط والهجوم لتعويض غياب الشحات، مع إمكانية الدفع ببعض اللاعبين الشباب أو تغيير طريقة اللعب لتناسب المتاح من العناصر. 

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء بكامل قوته تقريبًا، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل انطلاق المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 46 نقطة من مباراة في المرحلة النهائية.

2- بيراميدز 44 نقطة من مباراة في المرحلة النهائية.

3- الأهلي 44 نقطة من مباراتين.

4- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة من مباراتين.

5- إنبي 34 نقطة من مباراتين.

6- المصري البورسعيدي 33 نقطة من مباراتين.

7- سموحة 31 نقطة من مباراتين.

الأهلي أخبار الأهلي مباراة الأهلى وبيراميدز موعد مباراة الأهلى وبيراميدز غيابات الأهلي أمام بيراميدز ترتيب الدوري المصري

تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل .. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

