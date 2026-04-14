شوبير يكشف مفاجأة حول مستقبل مباريات المصري والأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن افتتاح استاد بورسعيد بعد تجديده، مشيرًا إلى صعوبة خوض الأهلي مباراة المصري في بورسعيد.



قال شوبير خلال تصريحات إذاعية: هتعمل إيه في مباراة الأهلي والمصري من الناحية النفسية؟ المباراة أصلًا مش هتتلعب في بورسعيد لفترة مش قصيرة.

وأضاف: هيبقوا يروحوا يلعبوا في القاهرة ولا إسكندرية ولا السويس؟ أنا من بدري بقول إني مش بنصح إن المباراة تتلعب في بورسعيد على الإطلاق.

وأكمل: من الأول لازم نقول إن مباراة الأهلي والمصري تتلعب على ملعب محايد.. ولو الزمالك اعترض، شوف هتتعامل معاه إزاي؟

واختتم، الأهلي ما بقاش بيلعب في القاهرة من 2012، يعني بقالنا حوالي 14 سنة.. وفي نفس الوقت المصري لازم يلعب في القاهرة والفرق تروح تلعب في بورسعيد.. لأنه غير منطقي إني أعمل استاد وأكلفه كل ده وبعدين ما يتلعبش عليه.