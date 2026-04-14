الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة جلسة استماع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منار عبد العظيم

كشف مصطفى عزام، الأمين العام لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس أزمة جلسة الاستماع الخاصة بـ النادي الأهلي في واقعة مباراة سيراميكا كليوباترا، موضحًا أسباب عدم انعقاد الجلسة والضوابط التي تم الاستناد إليها في هذا القرار.

قرارات العمل عن بُعد وتأثيرها

وقال عزام  إن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالعمل عن بُعد، تبعه إصدار أمر إداري داخل اتحاد الكرة لتطبيق القرار، مع استثناء لجنتي المسابقات والحكام، حيث يشترط تواجد ممثل لكل لجنة داخل مقر الاتحاد.

اتصالات مع الأهلي قبل الجلسة

وأشار إلى أنه تواصل مع سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وطلب تحديد أسماء الوفد المقرر حضوره جلسة الاستماع.

وأوضح أن الأهلي أرسل لاحقًا بريدًا إلكترونيًا يفيد بأن الوفد سيكون برئاسة سيد عبد الحفيظ، مع وفد مرافق، دون تحديد الأسماء بشكل واضح، وهو ما اعتبره الاتحاد أمرًا كان يجب حسمه مسبقًا.

اللوائح تحسم الحضور داخل الجلسة

وأضاف عزام أنه بعد عدم تلقي رد واضح من الأهلي، تم عرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد، الذي أكد أن الجهازين الفني والإداري المعتمدين من الاتحاد هم فقط من يحق لهم حضور مثل هذه الجلسات.

وتطرق عزام إلى ما تم تداوله بشأن نية الأهلي اصطحاب خبير أصوات، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن انتداب الخبراء يقتصر فقط على جهات التحقيق مثل النيابة العامة أو المحاكم أو اللجان القضائية المختصة داخل الاتحاد.

وشدد على أن النادي لا يملك حق انتداب خبير للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو (VAR)، لأن ذلك يُعد اختصاصًا حصريًا للجهات القضائية.

وأكد الأمين العام أن اتحاد الكرة لم يُعامل بالاحترام المطلوب خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت مخصصة فقط للاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو خلال المباراة.

وأوضح أن ما يُطبق على الأهلي سيتم تطبيقه على جميع الأندية، خاصة أن الدوري المصري يضم 21 ناديًا، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة.

تفاصيل إضافية حول التواصل

وكشف عزام أن جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي، أبلغه بتواجد وفد النادي داخل مقر الاتحاد، إلا أنه كان خارج القاهرة في ذلك التوقيت.

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد

وعن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، أوضح أنه اجتماع دوري كان مقررًا في وقت سابق، وتم تأجيله بسبب الإجازات، ومن المقرر أن يناقش عدة ملفات، وليس أزمة الأهلي فقط.

موقف الاتحاد من طلب جلسة جديدة

وفيما يتعلق بإمكانية عقد جلسة استماع جديدة، أكد عزام أن القرار يعود لمجلس إدارة الاتحاد وفقًا للوائح المنظمة.

وأشار إلى أن الأهلي تقدم باتهامات ضد أحد الأشخاص، وأن لجنة الانضباط طلبت تقديم أدلة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يُحِل أي طرف للتحقيق حتى الآن.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

قراءة القرآن

فضل قراءة القرآن الكريم يوميا.. وهذه آثار هجره

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: قفزة في وتيرة العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا خلال مارس 2026

جانب من الحفل

وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنيةلحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين

بالصور

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد