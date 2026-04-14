اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة جلسة استماع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف مصطفى عزام، الأمين العام لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس أزمة جلسة الاستماع الخاصة بـ النادي الأهلي في واقعة مباراة سيراميكا كليوباترا، موضحًا أسباب عدم انعقاد الجلسة والضوابط التي تم الاستناد إليها في هذا القرار.

قرارات العمل عن بُعد وتأثيرها

وقال عزام إن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالعمل عن بُعد، تبعه إصدار أمر إداري داخل اتحاد الكرة لتطبيق القرار، مع استثناء لجنتي المسابقات والحكام، حيث يشترط تواجد ممثل لكل لجنة داخل مقر الاتحاد.

اتصالات مع الأهلي قبل الجلسة

وأشار إلى أنه تواصل مع سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وطلب تحديد أسماء الوفد المقرر حضوره جلسة الاستماع.

وأوضح أن الأهلي أرسل لاحقًا بريدًا إلكترونيًا يفيد بأن الوفد سيكون برئاسة سيد عبد الحفيظ، مع وفد مرافق، دون تحديد الأسماء بشكل واضح، وهو ما اعتبره الاتحاد أمرًا كان يجب حسمه مسبقًا.

اللوائح تحسم الحضور داخل الجلسة

وأضاف عزام أنه بعد عدم تلقي رد واضح من الأهلي، تم عرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد، الذي أكد أن الجهازين الفني والإداري المعتمدين من الاتحاد هم فقط من يحق لهم حضور مثل هذه الجلسات.

وتطرق عزام إلى ما تم تداوله بشأن نية الأهلي اصطحاب خبير أصوات، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن انتداب الخبراء يقتصر فقط على جهات التحقيق مثل النيابة العامة أو المحاكم أو اللجان القضائية المختصة داخل الاتحاد.

وشدد على أن النادي لا يملك حق انتداب خبير للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو (VAR)، لأن ذلك يُعد اختصاصًا حصريًا للجهات القضائية.

وأكد الأمين العام أن اتحاد الكرة لم يُعامل بالاحترام المطلوب خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت مخصصة فقط للاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو خلال المباراة.

وأوضح أن ما يُطبق على الأهلي سيتم تطبيقه على جميع الأندية، خاصة أن الدوري المصري يضم 21 ناديًا، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة.

تفاصيل إضافية حول التواصل

وكشف عزام أن جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي، أبلغه بتواجد وفد النادي داخل مقر الاتحاد، إلا أنه كان خارج القاهرة في ذلك التوقيت.

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد

وعن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، أوضح أنه اجتماع دوري كان مقررًا في وقت سابق، وتم تأجيله بسبب الإجازات، ومن المقرر أن يناقش عدة ملفات، وليس أزمة الأهلي فقط.

موقف الاتحاد من طلب جلسة جديدة

وفيما يتعلق بإمكانية عقد جلسة استماع جديدة، أكد عزام أن القرار يعود لمجلس إدارة الاتحاد وفقًا للوائح المنظمة.

وأشار إلى أن الأهلي تقدم باتهامات ضد أحد الأشخاص، وأن لجنة الانضباط طلبت تقديم أدلة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يُحِل أي طرف للتحقيق حتى الآن.