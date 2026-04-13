3 ملفات ساخنة على طاولة اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي.. تفاصيل

قال الإعلامي أمير هشام، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة والرد على عدد من القضايا المثارة مع اتحاد الكرة، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وكتب امير عبر حسابه علي فيسبوك" يشهد الاجتماع مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها ما وصفه النادي بتعرض لاعبيه للإهانة من جانب الحكم محمود وفا، والتجاوز في حقهم دون اتخاذ أي إجراءات لرد الاعتبار.

كما يناقش المجلس أزمة عدم انعقاد جلسة الاستماع التي كانت مقررة، وإلغائها، إلى جانب عدم الاعتراف بوفد الأهلي، وهو ما أثار حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء.

أما الملف الثالث والأبرز، فيتعلق بعدم قيام اتحاد الكرة بمخاطبة أي اتحادات أجنبية خلال الموسم الماضي قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك، لتعيين طاقم تحكيم أجنبي، وذلك وفقًا لتصريحات أوسكار رويز، وهو ما يتعارض – بحسب الأهلي – مع الخطابات الرسمية التي تلقاها النادي في هذا الشأن.