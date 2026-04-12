رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة: أشكر النادي الأهلي على جهوده الكبيرة

أكدت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، تقديرها الكبير لحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز، من جانب النادي الأهلي، لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات».

ووجهت بشرى حجيج، الشكر لكل الحضور الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، وهو ما يعكس مكانة البطولة وأهميتها على مستوى القارة.

وأشارت إلى أن جميع أعضاء الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة يعملون بتناغم كامل، واضعين نصب أعينهم هدفًا واضحًا يتمثل في إخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة، بما يواكب التطلعات الكبيرة المنتظرة من هذا الحدث القاري.

وأضافت أن العمل المتواصل والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية يمثلان حجر الأساس في تحقيق النجاح، مؤكدة أن الاستعداد للبطولة بدأ منذ فترة، حيث يجري العمل على قدم وساق لضمان تنظيم يليق باسم قارة إفريقيا.

واختتمت حجيج كلمتها بتوجيه الشكر للنادي الأهلي على جهوده الكبيرة، وما وفره من إمكانيات وتسهيلات ساهمت بشكل مباشر في دعم مسيرة التنظيم، متمنية التوفيق للجميع في تقديم بطولة مميزة تترك بصمة إيجابية لدى كل المشاركين.