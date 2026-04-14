مواجهة حاسمة.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز بالدوري

يستعد النادي الأهلي ، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين 27 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الفوز على سموحة

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

وشهدت المباراة تألق محمود حسن تريزيجيه الذي افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 24 برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية، قبل أن يدرك سموحة التعادل عبر صامويل أمادي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي اللحظات القاتلة، خطف طاهر محمد طاهر هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+1 برأسية رائعة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على اللقب.

ترتيب الأهلي

ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة حسم الدوري، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يمنح المواجهة المرتقبة بين الفريقين أهمية مضاعفة في صراع القمة، خاصة مع تقارب النقاط واشتداد المنافسة في المرحلة النهائية.