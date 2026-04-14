الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

هند عصام

كنا قد افتتحنا الأسرة الرابع والعشرون فى تاريخ مصر الفرعونية القديمة ونحن الأن فى مواصلة للحديث عن ملوك وملكات هذه الأسرة الحاكمة وقد وقع الأختيار على الملك المصري " بان كن رع نف " او بوخوريس ابن الملك تفانخت وهو عاش بين الحقبة 725-720 ق م
وأشتهر بمدونة بوكخوريس أو قانون بوكخوريس هي أشهر مدونة صدرت في مصر الفرعونية ويعد بوكخوريس أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين  دوّن قانوناً دعي باسمه ويعتبر هذا القانون هو الصورة الأخيرة التي استقر عليها القانون المصري.
ويحمل الكثير من الألقاب وهى 
اسم العرش (اسم التتويج): "واه-كا-رع " وتعني "رع هو الذي يديم الكا (الروح)".
الاسم الشخصي (اسم الميلاد): "با-كن-رع-نف " وتعني "خادم رع" أو "خادم روحه".
لقب نيسو-بيتي (ملك مصر العليا والسفلى): واه-كا-رع.

و حكم لمدة قصيرة تقدر بخمس أو ست سنوات، واشتهر في الحكايات الشعبية الإغريقية بحكمته

يُعدّ كتاب مانيتون مصدرًا لحدثين من عهد باكنرنيف. الأول هو قصة حملٍ نطق بنبوءة غزو الآشوريين لمصر ، وهي قصة كرّرها لاحقًا مؤرخون كلاسيكيون مثل كلاوديوس إيليانوس ( في كتابه "طبيعة الحيوان" . أما الثاني، فهو أسر باكنرنيف على يد شبيتقو ، ملك الأسرة الخامسة والعشرين ، الذي أعدمه حرقًا. وقد وسّع شبيتقو، وهو ملك كوشي ، حكمه ليشمل مصر بأكملها، التي كانت مقسمة منذ الأسرة الحادية والعشرين .

أضاف ديودور الصقلي ، الذي كتب بعد مانيتون بثلاثة قرون تقريبًا، بعض التفاصيل المختلفة. يذكر ديودور أن باكنرانيف، على الرغم من مظهره "الحقير"، كان أكثر حكمة من أسلافه . 
ونسب إليه المصريون قانونًا يتعلق بالعقود ، ينص على طريقة لسداد الديون في حال عدم وجود سند مكتوب؛ وقد ظل هذا القانون ساريًا حتى زمن ديودور . لهذا السبب، ولأفعال أخرى، أدرج ديودور "بوكوريس" ضمن أهم ستة مشرعين في مصر القديمة. بالنسبة لملك صغير سيطر لفترة وجيزة على دلتا النيل ، يُعد هذا تصنيفًا بارزًا بشكل غير متوقع: "لقد كان اختيارًا مفاجئًا"، كما يلاحظ روبن لين فوكس ، "ربما كان لبعض اليونانيين، الذين لا نعرفهم، علاقات وثيقة به؛ فمن عهده لدينا أختام على شكل جعران تحمل اسمه المصري، وقد وُجد أحدها في قبر يوناني معاصر في جزيرة إسكيا بالقرب من خليج نابولي ." كانت إيشيا أقدم المستعمرات اليونانية في إيطاليا في القرن الثامن قبل الميلاد.

و ذكر المؤرخ الروماني تاسيتوس أن العديد من الكتاب اليونانيين والرومانيين اعتقدوا أن له دورًا في نشأة الأمة اليهودية .

و يتفق معظم المؤرخين على أن مرضًا مروعًا شوّه الجسد قد تفشى في مصر، وأن الملك بوكوريس، باحثًا عن علاج، استشار وحي هامون ، فأُمر بتطهير مملكته، ونفي هذا العرق المكروه من الآلهة إلى أرض غريبة. وجد الشعب، الذي جُمع بعد بحث دؤوب، نفسه في صحراء قاحلة، فجلس معظمه في غيبوبة من الحزن، إلى أن حذرهم أحد المنفيين، واسمه موسى، من انتظار أي فرج من الله أو البشر، فقد تخلى عنهم كلاهما، بل أن يثقوا بأنفسهم، متخذين من ذلك الرجل الذي سينقذهم أولًا من بؤسهم الحالي قائدًا مرسلًا من السماء. وافقوا، وبدأوا يتقدمون عشوائيًا في جهل تام. لكن لم يزعجهم شيء أكثر من ندرة الماء، وكادوا يهلكون في كل اتجاه عبر السهل، حين رأوا قطيعًا من الحمير البرية يتراجع من مرعاه إلى صخرة ظليلة بالأشجار. تبعهم موسى، واسترشد بظهور بقعة عشبية، فاكتشف نبع ماء غزير، فكان ذلك بمثابة فرج لهم. وبعد مسيرة متواصلة دامت ستة أيام، في اليوم السابع استولوا على أرض، فأخرجوا منها سكانها، وأسسوا فيها مدينة ومعبداً.


كما عزل شبيتكو باكنرانيف وأعدمه حرقًا. وبذلك انتهت فعليًا الأسرة الرابعة والعشرون قصيرة الأجل في مصر كمنافس محتمل للأسرة النوبية الخامسة والعشرين. ورغم أن التقاليد المانيثونية والكلاسيكية تُشير إلى أن غزو شبيتكو هو الذي أخضع مصر لحكم الكوشيين، حيث أحرق الملك خصمه، بوكوريس-باكنرانيف، حيًا، إلا أنه لا يوجد دليل مباشر على أن شبيتكو قتل باكنرانيف، ورغم أن الدراسات السابقة كانت تقبل هذه الرواية عمومًا، إلا أنها أصبحت تُعامل مؤخرًا بمزيد من الشك.


و يُنسب إلى الملك باكنرانيف بدء إصلاح زراعي ، إلا أن قصر فترة حكمه وصغر رقعة المنطقة التي حكمها، بالإضافة إلى الطبيعة غير المباشرة للأدلة التاريخية، قد أثارت بعض الشكوك حول هذا الأمر. 
وينسب ديودوروس إلى باكنرانيف إلغاء عبودية الديون ، وهو ادعاء يستند إلى عمل مفقود الآن للمؤرخ هيكاتيوس الأبديري . ومن المحتمل أن هيكاتيوس قد اختلق هذه القصة لدعم نقاش أيديولوجي حول عبودية الديون في المجتمع اليوناني.

وعلى الرغم من الأهمية التي أشار إليها هؤلاء الكتّاب، لم يبقَ سوى القليل من السجلات المعاصرة لباكنرنف. يتعلق النقش الرئيسي لعهده بوفاة ودفن ثور من سلالة أبيس خلال العامين الخامس والسادس من حكمه؛ أما الباقي فهو عبارة عن بعض المسلات التي عثر عليها أوغست مارييت أثناء تنقيبه في معبد سرابيوم سقارة . وفي مقبرة في تاركوينيا بإيطاليا، عُثر على مزهرية منقوشة بأسمائه .

