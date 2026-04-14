قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة، يواصل الاقتصاد المصري إظهار قدرته على الصمود وتحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في مصادر النقد الأجنبي. فقد كشفت بيانات حديثة عن قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش لافت في إيرادات السياحة، إلى جانب عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويبعث برسائل طمأنة للأسواق. وفي هذا السياق، تتزايد أهمية هذه التطورات في رسم ملامح المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالعجز التجاري والظروف الإقليمية والدولية.


يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن الأرقام المعلنة من البنك المركزي تعكس تحولًا إيجابيًا حقيقيًا في هيكل الاقتصاد المصري، وليس مجرد تحسن مؤقت، خاصة في ظل تنوع مصادر النقد الأجنبي.
تحويلات المصريين بالخارج.. شريان استقرار النقد الأجنبي

ويؤكد أن قفزة تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 22 مليار دولار خلال 6 أشهر تمثل “صمام أمان” للاقتصاد، موضحًا أن هذه التحويلات تعد من أكثر الموارد استقرارًا واستدامة، حيث لا ترتبط بتقلبات الأسواق العالمية بنفس درجة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة ودعم استقرار سعر الصرف.

السياحة تنتعش بقوة.. عودة مصر إلى خريطة الجذب العالمية
أما فيما يتعلق بارتفاع إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار، فيرى الشامي أن هذا النمو يعكس استعادة مصر لمكانتها كوجهة سياحية عالمية، مؤكدًا أن قطاع السياحة له تأثير مضاعف على الاقتصاد، إذ لا يقتصر على جلب العملة الأجنبية فقط، بل يمتد إلى تنشيط قطاعات عديدة مثل النقل، والفنادق، والخدمات، وتوفير فرص عمل واسعة.

الأموال الساخنة تعود.. ثقة المستثمرين تتحسن ولكن بحذر

وفي تعليقه على عودة الأموال الساخنة والتدفقات الاستثمارية، أشار إلى أن دخول استثمارات في أدوات الدين ومحافظ الأوراق المالية بقوة، إلى جانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الأخيرة. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الأموال الساخنة تظل سريعة الخروج عند أي اضطرابات، ما يتطلب استمرار تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاعتماد على الاستثمارات طويلة الأجل.
 

وأوضح الشامي أن تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري يعكسان نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، لكنه شدد على أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في العجز التجاري المرتفع، خاصة مع زيادة الواردات البترولية وغير البترولية.
 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، مدعومًا بثلاثة محاور رئيسية تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة، تدفقات الاستثمار.

لكنه أشار إلى أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، لتقليل الضغط على الميزان التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

الاقتصاد دولار السوق المصرية الخارج المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مصطفى الشهدي

رابطة الأندية تدعم مصطفى الشهدي بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة بالدوري

جانب من الاعمال

حملة مكبرة لضبط المخالفات بمدينة 6 أكتوبر..صور

الذهب

مدعومة بتراجع النفط| تعافي أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش في الطاسة.. وصفة سريعة ومقرمشة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

فيديو

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد