3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض الصامتة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يعاني نحو ثلث البالغين منه دون ظهور أعراض واضحة.

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

ورغم خطورته، يمكن السيطرة عليه والوقاية من مضاعفاته الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة دون الحاجة إلى أدوية في كثير من الحالات.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه إرتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤثر على الجسم، ومن أبرز تأثيراته الخطيرة:

- فقدان البصر تدريجيًا:

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين، مما يسبب:

تشوش الرؤية

اعتلال الشبكية

احتمالية فقدان البصر بشكل دائم

كما قد يزيد من خطر الإصابة بـ الجلوكوما نتيجة زيادة الضغط داخل العين.

- الإصابة بالسكتات الدماغية الصغرى:

ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى:

حدوث سكتة دماغية صغيرة (TIA)

ضعف تدفق الدم إلى المخ

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الكاملة

كما يرتبط بتدهور الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بـ الزهايمر.

- مشاكل في الحياة الجنسية:

من التأثيرات غير الشائعة ولكن المهمة:

ضعف الانتصاب لدى الرجال

انخفاض الرغبة الجنسية

صعوبة الوصول للنشوة لدى النساء

وذلك بسبب ضعف تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

طرق خفض ضغط الدم بدون أدوية

- متابعة قياس الضغط بانتظام:

ينصح الأطباء بمتابعة الضغط بشكل دوري، حيث:

القراءة الطبيعية أقل من 140/90

الاكتشاف المبكر يمنع المضاعفات

- تناول الأطعمة المخمرة:

مثل: الكيمتشي، الكفير، الميسو، وتساعد هذه الأطعمة على:

تحسين صحة الأمعاء

تقليل الكوليسترول

خفض ضغط الدم

- اتباع نظام DASH الغذائي:

يُعد نظام DASH diet من أفضل الأنظمة لخفض الضغط، حيث يعتمد على:

تقليل الملح والدهون

زيادة الخضروات والفواكه

تناول البروتين الصحي

وقد يقلل خطر أمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%.

- ممارسة النشاط البدني:

حتى الأنشطة البسيطة مثل:

المشي اليومي

صعود السلم

يمكن أن:

تقوي القلب

تخفض ضغط الدم

تحسن اللياقة العامة

- الإقلاع عن التدخين:

يُعد التدخين من أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم، حيث:

يسبب تلف الأوعية الدموية

يزيد خطر الجلطات

يضاعف خطر أمراض القلب

- تقليل الكحول:

الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن

اضطراب وظائف القلب