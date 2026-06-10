قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. إصابة نجم بلجيكا في التدريبات قبل افتتاحية المونديال
محمود سعد ينعى عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة: رحل فارس من أهل المحبة
أكدت تضامنها الكامل معهم.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
الجوهرة التي يريدها إيراولا.. أليكس سكوت بين أحلام ليفربول وتمسك بورنموث
القبض على 4 رجال و5 سيدات يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
مباراة افتتاح كأس العالم تواجه شبح التأجيل.. تفاصيل خطيرة
افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالجيزة
موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
بسبب جثث القتلى.. قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
القليوبية تنفي تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.. والأسئلة المتداولة مزيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا يؤكد احتفاظ طهران بقدرتها على المقاومة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
البهى عمرو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه في جميع الحروب والمعارك، يحاول كل طرف تعظيم مكاسبه وتقليل خسائره، وهذه قاعدة عامة، وإسرائيل مثال واضح على ذلك؛ إذ كانت تنكر باستمرار حجم الأضرار التي لحقت بها، حتى وصل الأمر إلى منع وسائل الإعلام الإسرائيلية من التواجد في المواقع التي تعرضت للقصف بـ الصواريخ الإيرانية، وقبل ذلك الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه من هذا المنطلق، فإن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية يُعد أمرًا متوقعًا، فقد شهدنا خلال فترة الحرب مع إيران مؤشرات عدة؛ فعلى سبيل المثال، ترددت تقارير عن مغادرة إحدى القطع البحرية الأمريكية المنطقة بعد تعرضها لأضرار نتيجة حريق نشب فيها، كما ظهرت معلومات تفيد بتعرض عدد من القواعد الأمريكية لهجمات خلال فترة المواجهات، وليس فقط خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح أنه يمكن القول إن الولايات المتحدة تعرضت بالفعل لبعض الضربات، وفي المقابل تعرضت إيران أيضًا لضربات قوية ومؤلمة طوال فترة الحرب، ومن الطبيعي أن يسعى كل طرف إلى إظهار نفسه باعتباره المنتصر في هذه المواجهة.

ولفت إلى أنه إذا كان الأمر كما يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما يؤكد في أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية وقضت على قدرات عسكرية رئيسية، فإن المنطق يقتضي أن تكون المعركة قد انتهت منذ أسابيع، وأن تكون إيران قد أعلنت استسلامها، وبما أن ذلك لم يحدث، فإن هذا يشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بقدرة على المقاومة والاستمرار في المواجهة حتى هذه اللحظة.

إيران إيران وأمريكا طهران فلسطين الصواريخ الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة

وزير المالية

وزير المالية: نسعى للاعتماد على التكنولوجيا لتوفير خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين

وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية توسيع التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر

شراكة استراتيجية .. وزير البترول يبحث مع الكويت تعزيز الاستثمارات في الطاقة

بالصور

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

لا تتجاهله .. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد