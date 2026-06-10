المحافظين الأردني: مصر الشقيقة الكبرى ودورها في دعم الأمن العربي ليس مستغربًا

قال الدكتور طلال الشرفات، أمين عام حزب المحافظين الأردني، إن مصر، باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، من الطبيعي أن يكون موقفها بشأن الاستهدافات الإيرانية لكل من الكويت والأردن والبحرين بهذا المستوى الرفيع، فمصر تحتضن مقر الجامعة العربية، ولها دور ريادي في العمل القومي العربي، ولذلك فإن هذا الموقف ليس مستغربًا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تقوم بهذه الممارسات لأنها لا تستطيع مواجهة الولايات المتحدة أو إسرائيل بصورة مباشرة، فتسعى إلى ممارسة الضغوط على دول الجوار، وتطرح ذرائع لا تتناسب مع واقع الصراع القائم في المنطقة.

وتابع: "كنا دائمًا نؤكد أن المواقف العربية يجب أن ترتقي إلى مستوى التوحد العربي الشامل في مواجهة هذا السلوك الإيراني، فلا توجد دولة عربية سعت إلى إيذاء إيران، ومع ذلك تستمر طهران -من وجهة نظر كثيرين- في الإضرار بجيرانها العرب".

وواصل: "أعتقد أن هذه الأزمة برمتها ستؤدي إلى مزيد من تنسيق المواقف العربية بصورة أفضل مما هي عليه الآن، كما أن الموقف المصري يتسم بالحزم، والتنسيق العربي قائم، والتنسيق المصري السعودي الأردني يبلغ مستويات متقدمة، والأيام المقبلة قد تشهد تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى في هذا الإطار، بهدف وضع حد لهذه الاعتداءات المدانة على الأراضي العربية، وأرى أن مصر قد تتخذ مواقف أكثر حزمًا خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت هذه التطورات".