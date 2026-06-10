جيش الاحتلال ينذر سكان بلدتين بقضاء صيدا في لبنان بالإخلاء

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات جديدة بالإخلاء شملت بلدتين في قضاء صيدا، بالإضافة إلى بلدات في قضاء النبطية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، علمًا بأن بعض هذه البلدات تصدر بحقها إنذارات للمرة الأولى منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وهو ما يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تنفيذ ضربات تستهدف عمق الجنوب اللبناني.

أوضح أن بلدة أنصارية تعرضت لغارة قبل صدور الإنذار، ثم أعقب ذلك سلسلة من الغارات بعد الإنذار، كما طالت الغارات بلدة الدوير، ما أسفر عن سقوط شهيد، وكذلك بلدة طير دبا في قضاء صور، حيث سقط شهيد آخر، كما استهدفت الغارات مدينة صور، وتحديدًا منطقة المساكن، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، إضافة إلى ذلك، شهدت عدة بلدات أخرى في قطاعات الجنوب اللبناني الثلاثة سلسلة من الغارات العنيفة.

ولفت إلى أنه في هذه الأثناء، نسمع بوضوح تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، كما تشهد أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة تحليقًا مكثفًا، ما قد يشير إلى احتمال تنفيذ مزيد من الغارات أو التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء في بيروت أو في الجنوب اللبناني.