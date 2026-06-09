عون وماكرون في اتصال حاسم: دعم فرنسي متجدد.. وملف لبنان والمنطقة على الطاولة

أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول خلاله الطرفان آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وبحث الجانبان مسار المفاوضات اللبنانية–الأمريكية–الإسرائيلية الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري، والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار إلى الأراضي اللبنانية.

وخلال الاتصال، أكد ماكرون مجدداً التزام فرنسا بدعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في مختلف المجالات، بحسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية.

من جهته، أعرب الرئيس عون عن تقديره للدعم الفرنسي المستمر، مشيداً بمواقف باريس تجاه لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.