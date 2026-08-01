من رومانو إلى صحف إسبانيا.. إشادات واسعة بموهبة حمزة عبد الكريم بعد أول ظهور مع برشلونة .. ماذا قالوا ؟

لم يحتج المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم سوى 60 دقيقة فقط بقميص الفريق الأول لبرشلونة ليضع اسمه على خريطة المواهب التي تتابعها جماهير النادي الكتالوني والإعلام الأوروبي بعدما قدّم عرضًا استثنائيًا في أول ظهور غير رسمي له مع الفريق مسجلًا هدفين في شباك برمنجهام سيتي خلال اللقاء الودي الذي أقيم ضمن استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) قبل أن يحسمها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح فإن الأضواء اتجهت بالكامل نحو المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عامًا الذي استغل الفرصة بأفضل صورة ممكنة وأرسل رسالة قوية إلى المدير الفني الألماني هانزي فليك بشأن قدرته على المنافسة على مكان داخل الفريق الأول.

بداية مثالية بقميص الفريق الأول

دخل حمزة عبد الكريم المباراة ضمن اختيارات هانزي فليك في معسكر الإعداد بعدما قرر المدرب الألماني تصعيده عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 ليخوض أول اختبار حقيقي مع كبار برشلونة.

وأثبت اللاعب سريعًا أنه لا يشعر برهبة البداية بعدما افتتح أهدافه مع الفريق الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42 قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 مؤكدًا حضوره الهجومي وقدرته على استغلال الفرص.

وكان برشلونة قد استهل استعداداته للموسم الجديد بالفوز على يوروبا بنتيجة 4-1 في مباراة ودية أقيمت خلف أبواب مغلقة قبل أن يواجه برمنغهام سيتي في اللقاء الذي شهد بروز النجم المصري.

فابريزيو رومانو: احفظوا هذا الاسم

ولم يقتصر صدى تألق حمزة على جماهير برشلونة بل امتد إلى أبرز المتابعين لسوق الانتقالات في العالم فالصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات الأوروبية خص اللاعب المصري بإشادة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مؤكداً أن برشلونة تعاقد مع حمزة في يناير الماضي مقابل 1.5 مليون يورو وأنه نجح في تسجيل هدفين خلال أول مشاركة غير رسمية له مع الفريق الأول.

وأضاف رومانو أن اللاعب المولود في يناير 2008 يعد من أبرز المواهب الصاعدة داخل برشلونة مختتمًا رسالته بعبارة لافتة: "احفظوا هذا الاسم" في إشارة إلى أن المهاجم المصري قد يكون أحد الأسماء المنتظرة في الكرة الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

الصحافة الإسبانية تحتفي بـ"الفرعون"

كما حظي حمزة باهتمام واسع من وسائل الإعلام الإسبانية التي اعتبرت ظهوره الأول مؤشرًا على امتلاكه المقومات التي تؤهله لفرض نفسه داخل الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" اختارت عنوانًا لافتًا جاء فيه: "الفرعون يثبت جدارته بالقميص رقم 9" مؤكدة أن المهاجم المصري استغل كل دقيقة حصل عليها ليؤكد أحقيته في المنافسة على مركز رأس الحربة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تألق حمزة جاء في توقيت حساس بالتزامن مع استمرار الحديث عن بحث برشلونة عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات معتبرة أن اللاعب المصري قدم نفسه كأحد الخيارات التي تستحق المتابعة داخل النادي.

وأضافت أن اللاعب فضّل تقليص فترة راحته عقب مشاركته مع منتخب مصر من أجل الالتحاق سريعًا بتدريبات الفريق الأول وهو ما يعكس رغبته الكبيرة في تثبيت أقدامه داخل المشروع الجديد للمدرب هانزي فليك.

إشادة من "سبورت" و"ماركا"

بدورها وصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية مشاركة حمزة بأنها "ليلة أولى مثالية" مشيرة إلى أن المهاجم المصري نجح في تسجيل أول هدفين له مع الفريق الأول ليترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجهاز الفني.

أما صحيفة "ماركا" فقد سلطت الضوء على الأداء الهجومي للاعب معتبرة أنه كان أحد أبرز نجوم المباراة بعدما لعب دور البطولة في عودة برشلونة إلى اللقاء بثنائية مميزة.

رسالة قوية إلى هانزي فليك

ويبدو أن حمزة عبد الكريم نجح في استثمار واحدة من أهم الفرص في مسيرته الكروية حتى الآن بعدما منح هانزي فليك مؤشرات واضحة على امتلاكه شخصية هجومية مميزة وقدرة على التعامل مع الضغوط رغم صغر سنه.

ويبحث برشلونة خلال الفترة الحالية عن تدعيم خط الهجوم إلا أن المستوى الذي قدمه المهاجم المصري قد يدفع الجهاز الفني إلى منحه فرصًا إضافية خلال بقية المباريات الودية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قائمة الموسم الجديد.