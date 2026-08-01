جامعة الدول العربية تعزي الجزائر في ضحايا حادث انقلاب حافلة بولاية بومرداس

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حادث انقلاب حافلة بولاية بومرداس، مؤكدة تضامنها الكامل مع الجزائر في هذا الظرف الأليم.

الجامعة العربية تعزي الجزائر

وقالت الأمانة العامة، في بيان، إنها تتقدم بخالص التعازي إلى الجزائر قيادةً وحكومةً وشعبًا، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كانت ولاية بومرداس قد شهدت أمس، الجمعة، حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة، ما أسفر، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الجزائرية، عن وفاة 27 شخصا وإصابة 39 آخرين، بينهم حالتان في وضع حرج، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وفتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.