الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات وتؤكد تضامنها الكامل

أعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد، مؤكدة تضامنها الكامل مع الجزائر في مواجهة تداعيات هذا الظرف الأليم.

وأكدت الجامعة، في بيان، تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ الله الجزائر وشعبها من كل سوء، معربة عن ثقتها في قدرة الدولة الجزائرية على تجاوز آثار هذه الكارثة.

حرائق الغابات في الجزائر

وتتعرض الجزائر خلال فصل الصيف لموجات متكررة من حرائق الغابات، خاصة في الولايات الشمالية ذات الكثافة الغابية، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف.

وتبذل السلطات الجزائرية جهودا مكثفة بمشاركة مختلف أجهزة الحماية المدنية والقوات المختصة لاحتواء الحرائق والحد من آثارها، وسط تضامن عربي ودولي مع الجزائر في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.