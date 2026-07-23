مصر تعرب عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة في مواجهة حرائق الغابات

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدداً من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف الأليم، معربةً عن ثقتها في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية على تجاوز آثار هذه الكارثة.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ومتمنيةً للجزائر الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.