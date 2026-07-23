العراق يعرب عن تضامنه الكامل مع الجزائر إزاء الحرائق في عدة ولايات

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن تضامن العراق الكامل مع الجزائر إزاء الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات.

وذكرت "الخارجية العراقية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية"واع" - أن العراق يعرب عن تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إزاء تداعيات الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وأضافت أنها تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها، وإلى أسر الضحايا وذويهم.. معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة لجميع المواطنين.

و أكدت وقوف العراق إلى جانب الجزائر في هذا الظرف الأليم، وثقتها بقدرة مؤسسات الدولة الجزائرية على تجاوز آثار هذه الكارثة، والحد من تداعياتها، واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة.. مجددة التضامن مع الشعب الجزائري، ومتمنيةً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دوام الأمن والاستقرار والسلام.