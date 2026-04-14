صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يمتلك فرصة للانتعاش السريع من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بشرط توقف الصراع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن استمرار النزاع حتى فصل الصيف قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ.

وخلال مشاركتها في فعالية نظمتها منظمة "بريتون وودز كوميتي"، أوضحت جورجيفا أن الصندوق يجري حالياً مشاورات مع الدول الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بهدف تقييم احتياجاتها التمويلية ودعم استقرارها الاقتصادي.