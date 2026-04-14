ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. اعتمده الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا كشفت خلاله تفاصيل جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للعام الدراسي 2025 / 2026، وكذلك جداول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والمكفوفين.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الأول (نظام جديد - نظام قديم) والمكفوفين يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026 ، كما تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) يوم 16 مايو 2026 وتنتهي يوم 20 يونيو 2026، وتبدأ امتحانات (الفرصة الثانية) يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي يوم 22 يوليو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)