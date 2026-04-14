لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

بينما تتجه أنظار العالم نحو الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب على مضيق هرمز في حربها ضد إيران، تتابع إسرائيل بقلق متزايد تطورًا استراتيجيًا آخر يتمثل في مضيق باب المندب، وفق ما أورده تقرير قناة "كان" العبرية.

وبحسب التقرير، فإن هناك مخاوف جدية في تل أبيب من احتمال إقدام الحوثيين في اليمن على إغلاق المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

ويرى التقرير أن مثل هذا الحصار، في حال تنفيذه، سيعد "ثمنًا باهظًا" يدفع من قبل ما يوصف بالفرع الإيراني في اليمن، وذلك ضمن إطار تعليمات يعتقد أنها صادرة من طهران لتنفيذ تحركات إقليمية تستهدف إسرائيل والغرب.

الطريق التجاري الرئيسي في خطر

يصنف مضيق باب المندب كأحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يشكل نقطة وصل محورية بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.وحتى الآن، امتنع الحوثيون في اليمن عن الدخول في المواجهة بشكل شامل، واكتفوا بموقف اعتبر حيادًا نسبيًا، قبل أن ينخرطوا لاحقًا في العمليات بعد نحو شهر، عندما أطلقوا خمسة صواريخ باليستية وعشر طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، دون أن تسفر تلك الهجمات عن أي أضرار أو إصابات.

ومع ذلك، تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تهديد حرية الملاحة يبقى الأداة الأكثر فاعلية المتاحة لدى الحوثيين لتعطيل حركة التجارة العالمية وإلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي.

التنسيق الدولي للحد من التهديد

ووفقا لما نشرته قناة "كان"، فإن إسرائيل لا تتحرك بشكل منفرد في مواجهة هذا التهديد القادم من اليمن، بل تحافظ على اتصالات وثيقة ومستمرة مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، إضافة إلى دول في أوروبا وأفريقيا.

ويهدف هذا التنسيق الدولي إلى تشكيل جبهة موحدة لمنع الحوثيين من تنفيذ تهديداتهم المتعلقة بعرقلة حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن مجددًا، وهو ما قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع النطاق، مع ما قد يترتب عليه من أضرار كبيرة في سلاسل التوريد العالمية.