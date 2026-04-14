17 دولة ترحب بمبادرة الرئيس عون لحوار مباشر بين إسرائيل ولبنان

رحّبت 17 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وأستراليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا وسويسرا والنمسا وفنلندا، بمبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون الداعية إلى إطلاق حوار مباشر مع إسرائيل، في خطوة تعكس تحركًا دوليًا لدعم المسارات الدبلوماسية واحتواء التوترات في المنطقة.



أوضح البيان المشترك أن الدول الموقعة ترى في هذه المبادرة فرصة حقيقية لفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين، بما يسهم في خفض التصعيد، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة على الحدود اللبنانية.

كما رحّب البيان بقبول إسرائيل الدخول في محادثات، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا قد يمهد لانطلاقة مسار تفاوضي جديد.



أكدت الدول دعمها الكامل لأي جهود من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات عملية لضمان استمرارية الحوار وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مع الدعوة إلى ضبط النفس وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح المفاوضات.



يأتي هذا الموقف الدولي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة تصعيدًا متكررًا، ما يعزز من أهمية أي تحركات سياسية تهدف إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهات أوسع. ويرى مراقبون أن نجاح المبادرة مرهون بمدى التزام الأطراف المعنية بخيار التهدئة والانخراط الجاد في حوار بنّاء.

ويعكس البيان، الذي نقلته وسائل إعلام دولية، وجود إرادة جماعية لدى هذه الدول لدعم الحلول السياسية، والدفع نحو تسويات دبلوماسية قد تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.