الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

النقد الدولي : النظام المالي العالمي صامد حتى الآن رغم تداعيات حرب إيران

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ

أكد توبياس أدريان، مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، أن النظام المالي العالمي أظهر صموداً ملحوظاً حتى الآن رغم تداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير الاستقرار المالي العالمي، أن التقرير يسلط الضوء على مسارات الضعف المالية التي قد تضاعف من حدة الاضطرابات في ظل ظروف معينة، مشيراً إلى أن الصراع تأرجح بين التصعيد والتهدئة، مما أدى لظهور موجات من التقلبات لكنها لم تصل لمستوى التراجعات المستمرة التي شهدتها الأسواق في أزمات نقص السيولة السابقة.

وقال أدريان إن الأسواق لم تشهد حتى الآن مطالبات التغطية النقدية أو عمليات البيع الجبري للأصول التي تكررت عدة مرات في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الأسواق تعمل بشكل منظم بفضل دعم البنوك المركزية في عدد من الدول عبر تسهيلات السيولة.

وأضاف أن هناك تطورات هيكلية هامة تحققت في الأسواق، مثل التوسع في عمليات المقاصة المركزية، كما أشاد بقوة البنوك التي لا تزال تتمتع بمستويات كافية من رأس المال والسيولة، مؤكداً أن النظام المصرفي لا يمثل مصدر قلق في هذه المرحلة تحديداً.

وأشار إلى أن هذا الصمود ليس مضموناً في جميع السيناريوهات، حيث استعرض مجموعة من نقاط الضعف التي تشمل ارتفاع مستويات الدين العام والخاص ومخاطر إعادة التمويل، لافتا إلى أن العلاقة التشابكية بين البنوك والديون السيادية تجعل أسواق السندات هشة في بعض الدول، معرباً عن قلق خاص تجاه تواجد المستثمرين المعتمدين على الاقتراض في هذه الأسواق، تزامناً مع زيادة إصدارات الديون الحكومية وتزايد دور المؤسسات غير المصرفية في تمويلها.

وذكر أدريان أن الصندوق يركز على مخاطر أخرى تشمل الائتمان الخاص والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا، مع التركيز على مستويات الاقتراض والترابط في هذه المجالات.

وتطرق أيضاً لوضع الأسواق الناشئة التي تهيمن عليها تدفقات المؤسسات غير المصرفية، مما يجعلها عرضة للتقلبات المرتبطة بتغير شهية المخاطرة العالمية.

وأكد أن ضيق مساحة المناورة في السياسات المالية بكثير من الدول يعد من أبرز محاور التقرير، فبالنظر للسنوات الـ 5 أو 6 الماضية نجد أن الحكومات تدخلت مراراً لدعم الاستقرار المالي لكن هذه المساحة استنزفت الآن في دول كثيرة.

وشدد أدريان على ضرورة أن تحافظ الدول على استقرارها المالي عبر مراقبة تطور نقاط الضعف عن كثب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكلية عند الحاجة، مع تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية والجاهزية لضخ السيولة.

وأكد على أن مهمة صناع السياسات لا تكمن في التنبؤ بالصدمات، بل في ضمان احتواء نقاط الضعف وفهمها والقدرة على التحرك الفوري عند ظهور أي اضطرابات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصاً ومخاطر في آن واحد، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني الذي يتطلب إدارة حذرة وسياسات ملائمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S27

بمعالج أقوى.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة

مواصفات هاتف X300 Ultra

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

برنامج One UI 8.5

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

بالصور

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد