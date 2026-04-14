الولايات المتحدة: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الفصائل اللبنانية

أكدت الولايات المتحدة مجددًا دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في ظل ما وصفته بـ”الهجمات المستمرة” التي تنفذها حزب الله عبر الحدود اللبنانية، في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وجاء هذا الموقف على لسان مسؤولين أمريكيين في تصريحات إعلامية، حيث شددت واشنطن على أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها “أمر ثابت” في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في ظل استمرار تبادل القصف عبر الحدود مع جنوب لبنان.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التصعيد المستمر بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يشهد الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل مواجهات متكررة تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وعمليات قصف متبادل، ما يرفع منسوب المخاوف الدولية من توسع نطاق الصراع.

وأكدت واشنطن في مواقف سابقة أنها تدعم أمن إسرائيل بشكل “غير قابل للتراجع”، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي الواسع، والعودة إلى مسارات التهدئة عبر القنوات الدبلوماسية. إلا أن استمرار العمليات العسكرية على جانبي الحدود يجعل فرص التهدئة أكثر تعقيدًا، وفق مراقبين.

وتشير التقديرات إلى أن المواجهات الحالية بين إسرائيل وحزب الله لم تعد محصورة في نطاق محدود، بل باتت جزءًا من مشهد إقليمي أكثر اتساعًا، تتداخل فيه عدة جبهات وتزداد فيه احتمالات الانزلاق نحو مواجهة أكبر إذا استمر التصعيد.

وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية في الشمال حتى “إزالة التهديدات الأمنية” الصادرة من جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله تنفيذ هجمات يقول إنها تأتي ردًا على العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.