سفير إسرائيل في واشنطن عن مفاوضات لبنان : محادثات ممتازة

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، والذي شارك في اجتماعات المفاوضات مع لبنان في واشنطن، إن المحادثات كانت “ممتازة” وسادتها أجواء إيجابية.

وأضاف ليتر أن النقاشات تطرقت إلى “الحاجة إلى تحرير لبنان من حزب الله”، إلى جانب بحث مستقبل لبنان وضرورة تحقيق الازدهار على المدى البعيد.

وأوضح أيضاً أنه تم التطرق إلى ملف الحدود بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية أن تكون “حدوداً دائمة وواضحة تحترم الجميع”، على أن لا يُسمح بعبورها إلا في إطار رسمي ولأغراض العمل، مع إشارة رمزية إلى إمكانية السماح بعبورها في سياق التنقلات الترفيهية في ظروف خاصة.