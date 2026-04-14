سفير إسرائيل في واشنطن: المباحثات تركزت على ضرورة “تحرير لبنان من نفوذ حزب الله”

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، عقب مشاركته في محادثات تتعلق باتفاق سلام محتمل مع لبنان في واشنطن، إن ما يجري يمثل “فرصة مهمة” في ظل ما وصفه بتراجع كبير في قوة حزب الله.

وأوضح ليتر أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود التي تجلس فيها إسرائيل ولبنان إلى طاولة حوار مباشرة بهذا الشكل، واصفاً اللقاء بأنه استمر لأكثر من ساعتين وشهد نقاشات بناءة وإيجابية.

وأضاف أن المباحثات تركزت على ضرورة “تحرير لبنان من نفوذ حزب الله”، إلى جانب مناقشة مستقبل البلاد وسبل تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

كما تطرقت المحادثات، بحسب ليتر، إلى ملف ترسيم الحدود بين البلدين، مع التأكيد على أهمية أن تكون حدوداً واضحة ودائمة تحترم سيادة الطرفين، مع تنظيم آليات العبور بشكل رسمي سواء للأغراض العملية أو في ظروف استثنائية قد تسمح بتسهيلات محدودة.