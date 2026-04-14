أحمد موسى يكشف استعدادات مصر لمواجهة الأزمات العالمية وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز
2 جنيه خسارة .. تراجع قوي في أسعار الدولار بالبنوك
تذبذب الكهرباء داخل منزلك .. اعرف الأسباب والحلول
اعتذار رسمي .. غنام محمد ينهي أزمته مع حكم مباراة الجونة ومودرن سبورت
أحمد موسى : قفز أسعار البترول إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أسبوعًا آخر
بعد حصار مضيق هرمز .. قرار أمريكي صادم بشأن النفط الإيراني
الإعلان عن منهج جديد لصناعة الغاز والبترول في مصر
بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
سلبها أعز ما تملك .. سقوط سائق في الاعتداء على فتاة بحدائق أكتوبر
غادر باكيًا .. تفاصيل إصابة الحكم مصطفى شهدي في مباراة مودرن والجونة
الأمن يكشف حقيقة لف سائق ميكروباص سيجارة حشيش بالركاب
بعد حصار مضيق هرمز .. قرار أمريكي صادم بشأن النفط الإيراني

حصار مضيق هرمز
حصار مضيق هرمز
القسم الخارجي

أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمدد الإعفاءات المؤقتة التي كانت تسمح لبعض الدول بمواصلة استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات المفروضة، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسة واشنطن تجاه طهران، وتهدف إلى تقليص مصادر تمويلها بشكل أكبر.

وبحسب تصريحات صادرة عن مسئولين أمريكيين نقلتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن قرار عدم التمديد يأتي في إطار استراتيجية “الضغط الأقصى”، التي تسعى إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستويات ممكنة. 

وأكدت الوزارة أن الإعفاءات، التي مُنحت سابقًا لعدد من الدول، كانت إجراءً مؤقتًا يهدف إلى منح الأسواق العالمية وقتًا للتكيف، مشيرة إلى أن الظروف الحالية لم تعد تستدعي استمرار هذه الاستثناءات.

وقال مسؤول أمريكي رفيع، في تصريحات نقلتها سي إن إن، إن “الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستخدمها في زعزعة الاستقرار الإقليمي”، مضيفًا أن جميع الدول مطالبة الآن بالامتثال الكامل للعقوبات، دون استثناءات.

وكانت واشنطن قد منحت في مراحل سابقة إعفاءات لعدة دول، من بينها الصين والهند وتركيا، للسماح لها باستيراد كميات محدودة من النفط الإيراني، تجنبًا لحدوث اضطرابات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية. إلا أن القرار الجديد يضع هذه الدول أمام تحديات تتعلق بتأمين بدائل سريعة، ما قد يؤثر على توازن العرض والطلب في السوق.

في المقابل، لم يصدر رد رسمي فوري من الجانب الإيراني، إلا أن مسؤولين في طهران كانوا قد حذروا سابقًا من أن تشديد العقوبات لن يمر دون رد، معتبرين أن هذه السياسات تمثل “حربًا اقتصادية” تستهدف الشعب الإيراني بالدرجة الأولى.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

سلسلة Galaxy S27

بمعالج أقوى.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة

مواصفات هاتف X300 Ultra

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

برنامج One UI 8.5

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

المزيد