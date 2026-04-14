أكبر الرشقات .. الاحتلال : إطلاق 130 صاروخًا من عدشيت باتجاه قواتنا جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي بأن منطقة جنوب لبنان شهدت، صباح اليوم، إطلاق نحو 130 صاروخًا باتجاه مواقع عسكرية ومستوطنات في شمال إسرائيل، في واحدة من أكبر الرشقات الصاروخية المعلنة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الجيش في بيان رسمي إن الصواريخ أُطلقت من منطقة عدشيت في جنوب لبنان، مستهدفة قواته المنتشرة في القطاع الحدودي، إضافة إلى مناطق بينها مدينة كريات شمونة ومواقع أخرى في الجليل الأعلى.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع عدد من المقذوفات، فيما سقط بعضها في مناطق مفتوحة، دون تقديم حصيلة دقيقة حتى الآن حول الخسائر البشرية أو المادية.

ولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير تعليق فوري من جانب حزب الله بشأن ما أورده الجيش الإسرائيلي، كما لم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الهجوم أو طبيعته من مصادر ميدانية محايدة.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد مستمر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، حيث تتبادل إسرائيل وفصائل المقاومة اللبنانية منذ أشهر عمليات القصف والاستهداف عبر الحدود، بالتوازي مع الحرب الجارية في قطاع غزة، ما أدى إلى توتر واسع في الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني.

ومن جهته، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ ضربات مضادة، تستهدف بحسب بياناته مواقع وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في محاولة لاحتواء الهجمات الصاروخية ومنع توسع نطاقها.