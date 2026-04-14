ترامب: استئناف المحادثات مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الثلاثاء، أن تُستأنف المحادثات مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين.

وقال ترامب- في حوار مع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية- " يجب أن تبقوا هناك، لأن شيئا ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين. نحن أكثر ميلًا للذهاب هناك" .

وأضاف أن ذلك مرجح بنسبة كبيرة والسبب يرجع إلى جهود الوساطة التي يبذلها وزير الدفاع الباكستاني المشير عاصم منير.

ووصف ترامب منير بأنه شخص رائع، "لذلك على الأرجح سنعود مجددًا إلى هناك"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن العلاقات توطدت بين ترامب ومنير العام الماضي بينما كانت باكستان في خضم حربها مع الهند، التي استمرت 4 أيام فقط بفضل اتفاق سلام ساهمت فيه الولايات المتحدة.