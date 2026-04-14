الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء

أكد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أن الدولة المصرية تنفذ عدد من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء الحبيبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء، بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة مثل الممر اللوجيستي التنموي ( طابا/ العريش )، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم الجمهورية.

لافتا خلال جولة بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح صباح اليوم الى أن التكامل بين شبكة الطرق والممرات اللوجيستية يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية، حيث يسهم في خفض تكاليف النقل، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فضلًا عن دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما يدعم هذا التكامل خطط الدولة لتحويل سيناء إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية ، كما أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. فشبكة الطرق الحديثة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لأبناء سيناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ، بالاضافة الى أن تحسين الطرق يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى المناطق النائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين. وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتأمين الطرق وتزويدها بوسائل السلامة الحديثة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحد من الحوادث.



وزارة النقل انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات بنطاق محافظة شمال سيناء لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وهي طرق (العريش /رفح - دائري العريش الاسماعلية/العوجة- طريق الجدى- النفق /النقب- القسيمة/الكونتيلا/النقب- شرق مطار العريش -بغداد/بئر لحفن/العريش- غرب مطار العريش -ازدواج طريق عرضي1).