تحوّل صادم في البيت الأبيض .. ترامب يتحرّك سرًا لإنهاء الحرب مع إيران
إياكم والثقة الزائدة .. أحمد الطيب يُحذّر لاعبي الزمالك قبل موقعة بلوزداد
فيديو جديد يرصد كواليس تنفيذ المرحلة الأولى من "مترو الهرم"
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة هل تقال سرا أم جهرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
قد يحدث شيء ما .. تطوّر مُفاجئ بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف الحرب
بالأسماء .. أحمد موسى يسلّم جوائز مسابقة «نورانيات قرآنية» على الهواء | فيديو
موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
خبير اقتصادي: مصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا رغم التحديات وتداعيات الحرب الإيرانية
أحمد موسي يهاجم «سلوت» بعد وداع دوري أبطال أوروبا: مدرب ضعيف ضيّع شخصية ليفربول
نائب الرئيس الأمريكي يُفجّر مفاجأة: ترامب يريد اتفاقاً شاملاً.. وإيران مُستعدة للتفاهم
تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بـ دوري أبطال أوروبا
خبير اقتصادي: مصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا رغم التحديات وتداعيات الحرب الإيرانية

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأزمات العالمية الحالية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وانعكاساتها على حركة الملاحة في قناة السويس.

مصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا.. وصندوق النقد يشجع الاستثمار بها

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العالم بأسره تأثر بهذه الحرب، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعرضت لتأثيرات ملحوظة نتيجة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأضاف أن الفترة من يوم الاثنين وحتى السبت المقبل ستشهد اجتماعات بين مسؤولين مصريين وصندوق النقد الدولي، في إطار متابعة برنامج التعاون الاقتصادي.

وأوضح أن مصر تُعد من بين أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، حيث تحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًا، لافتًا إلى أن الصندوق يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن تقييم المقومات الاقتصادية يتم بصورة شاملة من خلال عرضها على صندوق النقد، مؤكدًا أن هناك مرونة في التعامل مع التحديات، رغم تأثر سعر الصرف بالأزمات العالمية، ومتوقعًا موافقة الصندوق على المراجعة السابعة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد.

وأكد أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعًا في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالوقود، مع زيادة معدلات التضخم نتيجة صعود أسعار النفط، موضحًا أن أي صدمة اقتصادية قد تمتد آثارها لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.

وتابع أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مناسبة للتعامل مع هذه التداعيات، مشيرًا إلى أن إصلاح أي بئر نفط يتطلب فترة زمنية لا تقل عن عام إلى عامين.

ولفت إلى أنه لا يثق في التصريحات الصادرة عن الأطراف الدولية بشأن وقف الحرب، مؤكدًا أن المشهد لا يزال معقدًا، خاصة في ظل التحركات الأمريكية تجاه السفن الإيرانية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كبيرة على مضيق هرمز، ما يستدعي التعامل مع الأزمة بقدر عالٍ من الوعي، نظرًا لاحتمال استمرار تداعياتها لفترة طويلة، مع ترقب إجراء مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ملف اليورانيوم.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية، وفي حالة جيدة، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تخفيف آثار الأزمة على المواطنين رغم الضغوط المستمرة.

واختتم تصريحاته بأن تكلفة الحرب تقترب من تريليون دولار، يتحملها المواطن الأمريكي، وهو ما قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في معدلات النمو عالميًا.

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

أمينة شلباية

إتيكيت أكل الفسيخ .. أمينة شلباية تكشف خطوات تقديمه وتناوله من غير لغوصة

فطائر البرجر

طريقة عمل فطائر البرجر

الاكتئاب

بعد تكرار جرائم النفس .. ما أعراض الاكتئاب

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش في الطاسة.. وصفة سريعة ومقرمشة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

فيديو

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد