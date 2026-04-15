أزمة على رصيف حيفا .. أوكرانيا تطالب إسرائيل باحتجاز سفينة روسية تحمل «حبوب مسروقة»

وجهت أوكرانيا طلباً إلى إسرائيل، طالبت فيه باحتجاز سفينة روسية رست في حيفا، وتحمل حبوبًا مسروقة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد تم تحميل السفينة الروسية "أبينسك" بواسطة قوارب قادمة من موانئ في أوكرانيا من قبل روسيا.

واتصل وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيحا، بنظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، لمناقشة الشحنة.

وذكرت كييف أن سيبيحا "لفت الانتباه إلى سفينة روسية تحمل حبوبًا مسروقة من أوكرانيا، سُمح لها بالرسو في أحد الموانئ الإسرائيلية".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن "التصدير غير القانوني للمنتجات الزراعية الأوكرانية المسروقة جزء من المجهود الحربي الروسي الأوسع. ويجب عدم السماح بمثل هذه التجارة غير المشروعة بالبضائع المسروقة".

وأفاد موقع أكسيوس أن السفير الأوكراني، يفغين كورنيتشوك، التقى بمسؤولين كبار في وزارة الخارجية في 27 مارس، وطلب منهم منع السفينة من الرسو.

بحسب التقرير، التقى المدعي العام الأوكراني سفير إسرائيل لدى كييف مايكل برودسكي أمس الثلاثاء ليطلب من إسرائيل منع السفينة من مغادرة الميناء.