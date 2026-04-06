مقتل شخصين في ضربة صاروخية على حيفا واستمرار البحث عن مفقودين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم / الاثنين /، عن انتشال جثتي شخصين من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة حيفا، عقب تعرضه لضربة بصاروخ باليستي إيراني، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن شخصين آخرين يعتقد أنهما ما زالا في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن هيئة الإطفاء والإنقاذ أن فرقها، بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية، عملت لساعات طويلة في موقع الحادث، حيث تم العثور على القتيلين، مع استمرار الجهود للوصول إلى عالقين آخرين.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى فقدان أربعة أشخاص عقب الضربة. وفي هجوم لاحق استهدف المنطقة نفسها، أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، وبحسب تحقيقات أولية، فإن الرأس الحربي للصاروخ، الذي يقدر أنه يحتوي على مئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة، لم ينفجر عند الاصطدام، ما أدى إلى انهيار عدة طوابق نتيجة قوة الارتطام فقط، دون وقوع أضرار كبيرة في المباني المجاورة.

وأشارت التقديرات إلى أن انفجار الرأس الحربي كان سيؤدي على الأرجح إلى تدمير كامل المبنى وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل المحيطة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الصحيفة عن إصابة سبعة أشخاص جراء قصف صاروخي إيراني وسط إسرائيل.

وذكرت أن شظايا صاروخية سقطت في نحو 10 مواقع؛ ما أسفر عن أضرار كبيرة في مبان ومركبات.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية حتى 18 أبريل الجاري.