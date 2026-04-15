خلال 24 ساعة .. عبور 20 سفينة تجارية من مضيق هرمز

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، أن أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر مسئول آخر أن السفن التي عبرت المضيق خلال الفترة نفسها شملت سفن شحن وسفن حاويات وناقلات نفط دخلت الخليج العربي وخرجت منه.

وأشار التقرير إلى أن بعض السفن أبحرت وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها كانت مطفأة لتقليل مخاطر الهجمات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته البحرية تمكنت من فرض سيطرة كاملة على نطاق العمليات البحرية المحيطة بإيران خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من بدء الحصار، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالة اختراق للسفن عبر هذا الطوق البحري حتى لحظة إصدار البيان.

وبحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية، فإن الإجراءات التي تم تنفيذها شملت انتشارًا مكثفًا للقطع البحرية، إلى جانب تفعيل أنظمة المراقبة والاستطلاع، بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، بهدف إحكام الرقابة على الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.