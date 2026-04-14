ولي العهد السعودي يشيد ببطولات القوات المسلحة وتعافي سريع لقطاع الطاقة

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة جدة، حيث تناول المجلس جملة من القضايا الوطنية والإقليمية، مؤكدًا في مستهل أعماله تقديره الكبير لما تبذله القوات المسلحة من جهود بطولية في الدفاع عن الوطن، والتصدي للاعتداءات الإيرانية وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة في المنطقة، بما يرسخ مكانة المملكة كركيزة للأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرتها التنموية بثبات وثقة.

وأشاد المجلس بالجاهزية العالية التي أظهرتها منظومة الطاقة، مثمنًا نجاح الفرق الفنية والتشغيلية في إعادة تأهيل عدد من المرافق المتضررة جراء الاستهدافات، خلال فترة قياسية، وهو ما يعكس مستوى الكفاءة والمرونة في إدارة الأزمات، ويعزز من استمرارية الإمدادات للأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الدولي.

كما جدد مجلس الوزراء موقفه الرافض لأي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمن المنطقة، معبرًا عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية. وشدد المجلس في هذا السياق على ضرورة اضطلاع الحكومة العراقية بمسؤولياتها تجاه هذه التهديدات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقفها.

وفي الشأن التنموي، استعرض المجلس ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، مشيدًا بمخرجات منتدى العمرة والزيارة، وما شهده من حضور دولي لافت، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة