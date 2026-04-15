خطة من 5 خطوات لإصلاح صحة الأمعاء وتحسين الهضم .. احرص عليها

يُعاني كثيرون من مشاكل مزعجة في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتعب بعد تناول الطعام، وقد تمتد التأثيرات لتشمل اضطراب مستويات السكر في الدم.

الأمعاء مفتاح الصحة العامة

وفي هذا السياق، أكد معتز القيعي أن السبب قد لا يكون الطعام فقط، بل يرتبط بشكل أساسي بصحة الأمعاء، التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين وظائف الجسم بالكامل.

أوضح “القيعي” في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأمعاء ليست مسؤولة فقط عن الهضم، بل تؤثر على المناعة والطاقة وحتى توازن الهرمونات، مشيرًا إلى أن تحسين صحتها ينعكس بشكل مباشر على نشاط الجسم وتقليل الشعور بالإجهاد.

خطة إصلاح الأمعاء في 5 خطوات بسيطة

ـ تقليل السكر والدقيق الأبيض:

الإفراط في السكريات والكربوهيدرات المكررة يضر بتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية.

ـ الاهتمام بالبروتين والدهون الصحية:

تناول مصادر جيدة للبروتين والدهون الصحية يساعد في دعم وظائف الجسم وتحسين الشبع وتنظيم الهضم.

ـ زيادة الألياف الغذائية:

الخضروات والبذور من أهم مصادر الألياف التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة وتحسن حركة الأمعاء.

ـ النوم الجيد وتقليل التوتر:

التوتر وقلة النوم من العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، لذلك ينصح بالحصول على قسط كافٍ من الراحة يوميًا.

ـ المشي يوميًا:

ممارسة نشاط بسيط مثل المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا يساعد على تحسين الهضم وتنشيط الدورة الدموية.

متى تظهر النتائج؟

وأكد معتز القيعي، أن النتائج لا تظهر فورًا، لكنها تبدأ تدريجيًا مع الالتزام، حيث يشعر الشخص بتحسن في الطاقة والهضم وتنظيم أفضل لمستويات السكر في الدم.