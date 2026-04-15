إكرامي يكشف مفاجآت بشأن أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

تحدّث إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: "الطعن اللي اتقدم للمحكمة الفيدرالية اتقبل، والمحامي السويسري بعت لشريف قاله إن المحكمة هتبعت تاني للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بحيث يردوا على الكلام قبل يوم 4 مايو، بعدين إحنا نرد عليهم تاني".

ودخلت أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر مرحلة جديدة تحمل مؤشرات إيجابية بعدما شهدت تحركًا قانونيًا مهمًا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أعاد الأمل في إمكانية تغيير مسار القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية خلال الفترة الماضية.

وكشف المستشار هاني زهران محامي اللاعب أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قررت قبول الطعن المقدم من جانب رمضان صبحي من الناحية الشكلية بعد التأكد من التزامه بكافة الضوابط القانونية والإجرائية سواء من حيث التوقيت أو استيفاء المستندات المطلوبة.

ويُعد هذا القرار خطوة أولى مهمة إذ يعكس أن الطعن لم يُرفض مبدئيًا بل انتقل إلى مرحلة الفحص الموضوعي.